Kommt Serena nächstes Jahr wieder nach Linz?

Die „Königin“ ist zurück. Nach 1375 Tagen feierte Serena Williams beim Queen’s Club ihr erfolgreiches Tennis-Comeback. „Ich wurde müde vom Zuhausesitzen. Die Kinder haben schulfrei, also warum nicht?“, erklärte die 44-Jährige ihren Sieg zum Doppel-Auftakt in London sympathisch. Auch Einzel-Auftritte schließt der US-Star nicht aus. Ob die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auch in Österreich eine Audienz geben wird?