Kommt Serena nächstes Jahr wieder nach Linz?

Nach dem Comeback im Doppel von US-Tennisstar Serena Williams buhlen Turniere auf der ganzen Welt um die Gunst der 44-jährigen Powerfrau. Auch das Upper Austria Ladies in Linz ist natürlich eine Möglichkeit. Turnierdirektorin Sandra Reichel hat mit uns über die Chancen und Hürden gesprochen.
Die „Königin“ ist zurück. Nach 1375 Tagen feierte Serena Williams beim Queen’s Club ihr erfolgreiches Tennis-Comeback. „Ich wurde müde vom Zuhausesitzen. Die Kinder haben schulfrei, also warum nicht?“, erklärte die 44-Jährige ihren Sieg zum Doppel-Auftakt in London sympathisch. Auch Einzel-Auftritte schließt der US-Star nicht aus. Ob die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auch in Österreich eine Audienz geben wird?
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