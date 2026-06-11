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Williams-Comeback

Kommt Serena nächstes Jahr wieder nach Linz?

Sport
11.06.2026 15:55
Serena Williams ist nach vier Jahren zurück
Serena Williams ist nach vier Jahren zurück(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Nach dem Comeback im Doppel von US-Tennisstar Serena Williams buhlen Turniere auf der ganzen Welt um die Gunst der 44-jährigen Powerfrau. Auch das Upper Austria Ladies in Linz ist natürlich eine Möglichkeit. Turnierdirektorin Sandra Reichel hat mit uns über die Chancen und Hürden gesprochen.

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Die „Königin“ ist zurück. Nach 1375 Tagen feierte Serena Williams beim Queen’s Club ihr erfolgreiches Tennis-Comeback. „Ich wurde müde vom Zuhausesitzen. Die Kinder haben schulfrei, also warum nicht?“, erklärte die 44-Jährige ihren Sieg zum Doppel-Auftakt in London sympathisch. Auch Einzel-Auftritte schließt der US-Star nicht aus. Ob die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auch in Österreich eine Audienz geben wird?

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