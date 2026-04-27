Bauverbot in USA für KI-Rechenzentren gescheitert

Das erste bisher geplante Bauverbot in den USA für große KI-Datenzentren ist gescheitert. Die Gouverneurin des US-Staats Maine, Janet Mills, legte ihr Veto gegen ein dortiges vorläufiges Verbot solcher Anlagen ein, die riesige Energiemengen verschlingen.
Grundsätzlich sei ein vorläufiges Bauverbot gerechtfertigt „angesichts der Auswirkungen riesiger Datenzentren in anderen Bundesstaaten auf die Umwelt und die Stromkosten“, erklärte Mills. Sie blockiere das Moratorium jedoch, weil es nicht als Ausnahme den Bau eines solchen Datenzentrums für KI-Technologie in der Ortschaft Jay zulasse, die unter den „verheerenden“ Folgen der Schließung einer Papierfabrik leide.
Parlament hatte Moratorium beschlossen
Das Parlament von Maine hatte das Moratorium Mitte April für Rechenzentren mit einer Kapazität von mehr als 20 Megawatt beschlossen. Damit sollte der Bau von KI-Rechenzentren zunächst bis November 2027 ausgesetzt werden.
Eine der Initiatorinnen, die Abgeordnete Melanie Sachs, kritisierte Mills‘ Veto als „einfach falsch“. Die Gouverneurin ignoriere damit „nicht nur den Rat ihrer eigenen Taskforce, sie widersetzt sich dem Willen der Mehrheit der Menschen in Maine“, kritisierte Sachs, die wie die Gouverneurin der Demokratischen Partei angehört.
Hohe Energiepreissteigerungen
Maine im Nordosten der USA gehört laut der Internationalen Energieagentur zu den US-Staaten, in denen die Stromrechnung der Haushalte in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen ist. In zwei Städten des Bundesstaates wurde Ende 2025 der Bau von Rechenzentren abgelehnt. Die Behörden warfen den Unternehmen laut Medienberichten vor, sie hätten falsche Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch gemacht. Auch in elf weiteren US-Staaten wird derzeit ein Moratorium für KI-Rechenzentren geprüft.
Der Boom von Künstlicher Intelligenz führt zu einem riesigen Bedarf an Rechenzentren. Diese haben einen enormen Energieverbrauch, was die Strompreise für die Bürger in die Höhe treibt. Außerdem nehmen sie auch viel Platz ein, der dann nicht mehr für den Bau von Wohnungen oder Freizeit- und Grünanlagen zur Verfügung steht. Laut einer Umfrage der Quinnipiac University lehnen 65 Prozent der US-Bürger ein KI-Rechenzentrum in ihrer direkten Nachbarschaft ab.
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