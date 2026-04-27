Bauverbot in USA für KI-Rechenzentren gescheitert

Hohe Energiepreissteigerungen

Maine im Nordosten der USA gehört laut der Internationalen Energieagentur zu den US-Staaten, in denen die Stromrechnung der Haushalte in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen ist. In zwei Städten des Bundesstaates wurde Ende 2025 der Bau von Rechenzentren abgelehnt. Die Behörden warfen den Unternehmen laut Medienberichten vor, sie hätten falsche Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch gemacht. Auch in elf weiteren US-Staaten wird derzeit ein Moratorium für KI-Rechenzentren geprüft.