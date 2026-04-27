Influencerin Klaudiaglam tot – Kollegin angeklagt!

Polizei-Appell Videos nicht zu verbreiten

„Wir möchten Klaudias Familie und Freunden in dieser tragischen Situation unser tiefstes Mitgefühl aussprechen“, erklärte leitende Ermittlerin Alison Foxwell. Gleichzeitig appellierte sie an die Öffentlichkeit, keine Videos des Vorfalls in sozialen Netzwerken zu verbreiten, da dies sowohl für die Angehörigen belastend sei als auch die laufenden Ermittlungen beeinträchtigen könne.