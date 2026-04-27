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Unfassbare Tat in Rage

Influencerin Klaudiaglam tot – Kollegin angeklagt!

Society International
27.04.2026 09:32
Influencerin Klaudia Zakrzewska (links), bekannt als Klaudiaglam, ist im Alter von 32 Jahren ...
Influencerin Klaudia Zakrzewska (links), bekannt als Klaudiaglam, ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Gegen die Influencerin Gabrielle Carrington RielleUK (rechts) wurde inzwischen Anklage wegen Mordes erhoben.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/klaudiaglam, www.instagram.com/rielleuk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trauer und Fassungslosigkeit: Influencerin Klaudia Zakrzewska, bekannt unter dem Namen Klaudiaglam, ist tot. Nach einem Streit soll Kollegin Gabrielle Carrington (RielleUK) sie mit dem Auto überfahren haben. Eine Woche später erlag die 32-Jährige nun ihren Verletzungen – gegen Carrington wurde Anklage wegen Mordes erhoben.

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Die Lifestyle- und Fashion-Creatorin erlag am Samstag, dem 25. April 2026, ihren schweren Verletzungen, nachdem sie bereits am 19. April bei dem Angriff mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden war.

Wie die Metropolitan Police Service mitteilte, wurde Zakrzewska in den frühen Morgenstunden des 19. April gegen 4:30 Uhr auf der Argyll Street in London in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb sie nun. 

Anklage auf Mord geändert
Im Zentrum der Ermittlungen steht die ebenfalls als Influencerin bekannte Gabrielle Carrington, die online unter dem Namen RielleUK bekannt ist. Laut Polizei soll es vor dem Vorfall zu einem Streit zwischen den beiden Frauen gekommen sein.

Die Ermittler werfen Carrington vor, nach der Auseinandersetzung in ihr Fahrzeug gestiegen zu sein und Klaudia Zakrzewska gezielt überfahren zu haben. Der Staatsanwaltschaft liegen Videoaufnahmen des Angriffs vor, die auch zeigen, wie die beiden Frauen auf der Straße aufeinander losgehen. 

Zunächst wurde der ehemalige „X-Factor“-Star Gabrielle Carrington am 20. April wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung mit Vorsatz, gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Fahrens sowie Trunkenheit am Steuer angeklagt. Nach dem Tod von Klaudia Zakrzewska wird der Vorwurf des versuchten Mordes nun offiziell in Mord geändert. 

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Polizei-Appell Videos nicht zu verbreiten
„Wir möchten Klaudias Familie und Freunden in dieser tragischen Situation unser tiefstes Mitgefühl aussprechen“, erklärte leitende Ermittlerin Alison Foxwell. Gleichzeitig appellierte sie an die Öffentlichkeit, keine Videos des Vorfalls in sozialen Netzwerken zu verbreiten, da dies sowohl für die Angehörigen belastend sei als auch die laufenden Ermittlungen beeinträchtigen könne.

Zusätzlich teilte die Polizei mit, dass auch ein 58-jähriger Mann bei dem Vorfall schwer verletzt wurde und lebensverändernde Verletzungen erlitt.

Sowohl Klaudiaglam als auch RielleUK waren auf Social Media für ihre Inhalte rund um Fashion, Lifestyle und internationale Reisen bekannt. 

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