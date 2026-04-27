Victoria Swarovski sorgt im Leo-Look für Aufsehen

Moderatorin Victoria Swarovski weiß genau, wie sie das Scheinwerferlicht nutzt. In der jüngsten Ausgabe der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ sorgte die 32-Jährige nicht nur mit ihrer Moderation, sondern vor allem mit einer gewagten Outfit-Wahl für Gesprächsstoff: einem hautengen Kleid im Leoparden-Print. „Heute übernimmt mein kleiner wilder Seitenbereich.“