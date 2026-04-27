Victoria Swarovski sorgt im Leo-Look für Aufsehen

Moderatorin Victoria Swarovski weiß genau, wie sie das Scheinwerferlicht nutzt. In der jüngsten Ausgabe der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ sorgte die 32-Jährige nicht nur mit ihrer Moderation, sondern vor allem mit einer gewagten Outfit-Wahl für Gesprächsstoff: einem hautengen Kleid im Leoparden-Print. „Heute übernimmt mein kleiner wilder Seitenbereich.“
Während die Profis auf dem Parkett alles gaben, wurde Victoria Swarovski am Rande der Tanzfläche zum modischen Highlight. Das bodenlange, figurbetonte Dress unterstrich ihre Silhouette perfekt und bewies einmal mehr ihren Mut zu expressiven Styles.
Hier sind mehr Bilder des Looks zum Swipen:
„Pure Leo-Energie“
Swarovski schwärmte auf Instagram, für sie war das Kleid pure „Leo-Energie auf der Tanzfläche“. Sie mit dem Kleid ihren „kleinen wilden Seitenbereich“ übernehmen lassen.
Swarovskis Neckholder-Kleid stammt übrigens vom Label Dodona Avdiu.
„Wahre Schönheit“ als Modekollektion
Eines steht fest: Das „Leo-Gate“ war das modische Gesprächsthema des Abends und unterstreicht einmal mehr Victorias Status als eine der meistdiskutierten Stilikonen des deutschen Fernsehens.
Dass sie nicht nur moderieren, singen und Glamour verkörpern kann, sondern auch ein sicheres Gespür für Mode besitzt, beweist sie aktuell eindrucksvoll. Ihre erste Fashion-Kollektion für ihr Label Orimei erscheint am Mittwoch.
Im Rahmen der ABOUT YOU Fashion Holidays im ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof stellte die Moderatorin die Kollektion erstmals vor. Zugleich war es ihre erste eigene Fashion-Show, worauf sie sehr stolz ist!
Wem Orimei nichts sagt: Orimei by Victoria Swarovski ist eine 2021 gegründete Clean-Beauty-Marke der Moderatorin, die natürliche Inhaltsstoffe mit wirksamer Pflege verbindet. Der Name hat chinesische Wurzeln und bedeutet „wahre Schönheit“ – ein Leitgedanke, der sich in allen Produkten der Linie widerspiegelt
In der Sendung am Freitag mussten Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke als siebtes Tanzpaar den Wettbewerb verlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.