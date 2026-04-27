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Victoria Swarovski sorgt im Leo-Look für Aufsehen

Society International
27.04.2026 08:44
„Heute übernimmt mein kleiner wilder Seitenbereich.“ Victoria Swarovski mit wilder Mähne und ...
„Heute übernimmt mein kleiner wilder Seitenbereich.“ Victoria Swarovski mit wilder Mähne und knallengem Pailletten-Kleid im Leo-Look.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Moderatorin Victoria Swarovski weiß genau, wie sie das Scheinwerferlicht nutzt. In der jüngsten Ausgabe der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ sorgte die 32-Jährige nicht nur mit ihrer Moderation, sondern vor allem mit einer gewagten Outfit-Wahl für Gesprächsstoff: einem hautengen Kleid im Leoparden-Print. „Heute übernimmt mein kleiner wilder Seitenbereich.“ 

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Während die Profis auf dem Parkett alles gaben, wurde Victoria Swarovski am Rande der Tanzfläche zum modischen Highlight. Das bodenlange, figurbetonte Dress unterstrich ihre Silhouette perfekt und bewies einmal mehr ihren Mut zu expressiven Styles.

Hier sind mehr Bilder des Looks zum Swipen:

Swarovskis Neckholder-Kleid stammt vom Label Dodona Avdiu.
Swarovskis Neckholder-Kleid stammt vom Label Dodona Avdiu.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
Für Swarovski ist es pure „Leo-Energie auf der Tanzfläche“.
Für Swarovski ist es pure „Leo-Energie auf der Tanzfläche“.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)
Dazu ließ sich die Song-Contest-Moderatorin eine wilde Mähne stylen.
Dazu ließ sich die Song-Contest-Moderatorin eine wilde Mähne stylen.(Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

„Pure Leo-Energie“
Swarovski schwärmte auf Instagram, für sie war das Kleid pure „Leo-Energie auf der Tanzfläche“. Sie mit dem Kleid ihren „kleinen wilden Seitenbereich“ übernehmen lassen.  

Swarovskis Neckholder-Kleid stammt übrigens vom Label Dodona Avdiu.

„Wahre Schönheit“ als Modekollektion
Eines steht fest: Das „Leo-Gate“ war das modische Gesprächsthema des Abends und unterstreicht einmal mehr Victorias Status als eine der meistdiskutierten Stilikonen des deutschen Fernsehens.

Dass sie nicht nur moderieren, singen und Glamour verkörpern kann, sondern auch ein sicheres Gespür für Mode besitzt, beweist sie aktuell eindrucksvoll. Ihre erste Fashion-Kollektion für ihr Label Orimei erscheint am Mittwoch.

Im Rahmen der ABOUT YOU Fashion Holidays im ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof stellte die Moderatorin die Kollektion erstmals vor. Zugleich war es ihre erste eigene Fashion-Show, worauf sie sehr stolz ist!

Swarovski strahlt nach ihrem Fashion-Show-Debüt! Ihre Modelinie
Swarovski strahlt nach ihrem Fashion-Show-Debüt! Ihre Modelinie(Bild: 2026 Sebastian Reuter)

Wem Orimei nichts sagt: Orimei by Victoria Swarovski ist eine 2021 gegründete Clean-Beauty-Marke der Moderatorin, die natürliche Inhaltsstoffe mit wirksamer Pflege verbindet. Der Name hat chinesische Wurzeln und bedeutet „wahre Schönheit“ – ein Leitgedanke, der sich in allen Produkten der Linie widerspiegelt

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In der Sendung am Freitag mussten Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke als siebtes Tanzpaar den Wettbewerb verlassen.

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