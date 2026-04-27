Auch Dackel will Polizei-Wintersport-Ehrung

Ein sportlicher Austausch

Bei den Gesprächen der Sportlerinnen und Sportler wurde deutlich, dass diese Olympia-Saison durchaus ihre Spuren hinterlassen hat. „Die Medaille im Monobob war echt mein größter Kampf“, schildert Katrin Beierl. Nach ihrem Schlaganfall im Sommer 2022 legte sie ein beeindruckendes Comeback hin und stand drei Jahre später wieder fit am Podest. Dass sie eine echte Kämpferin ist, bewies sie auch in Cortina, wo sie trotz eines gebrochenen Mittelfußknochens an den Olympischen Spielen teilnahm.