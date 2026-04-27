Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dankesdekrete

Auch Dackel will Polizei-Wintersport-Ehrung

Wintersport
27.04.2026 09:28
Die Polizei-Wintersportler genossen ihren gemeinsamen Abend beim Heurigen in Gumpoldskirchen.
Die Polizei-Wintersportler genossen ihren gemeinsamen Abend beim Heurigen in Gumpoldskirchen.(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Als Anerkennung für ihre Leistungen in Sport und Ausbildung haben die Polizei-Wintersportlerinnen und -sportler vom Innenministerium Dankesdekrete verliehen bekommen. Nur Dackel „Aron“ ging trotz Vormarsch leer aus.

0 Kommentare

Ob Ski Alpin, Biathlon oder Skispringen – an diesem Abend verschwammen in Gumpoldskirchen die sportlichen Grenzen zugunsten eines gemeinsamen Teamgefühls.„Einfach einmal ohne Druck und in unserer Uniform zusammen zu kommen, tut echt gut. Wir Sportler haben sonst nicht wirklich die Chance, uns untereinander auszutauschen“, schildert Katharina Truppe.

Kaum begonnen, wurden die Feierlichkeiten von einem Überraschungsgast unterbrochen. Völlig ungeniert lief Dackel „Aron“, der zur Familie Krug gehört, in deren Heurigen die Veranstatung stattfand, zum Rednerpult – ganz so, als wolle er sich ebenfalls ein Dekret abholen. Unter Applaus und liebevollen Blicken wurde er schnell wieder aus dem Raum komplimentiert. 

Nicht rechtzeitig zur Veranstaltung schaffte es Innenminister Gerhard Karner. Zusammen mit seinem Pressesprecher saß er am Flughafen in Athen fest und ließ sich durch Bundespolizeidirektor Michael Takacs vertreten. 

Ein sportlicher Austausch
Bei den Gesprächen der Sportlerinnen und Sportler wurde deutlich, dass diese Olympia-Saison durchaus ihre Spuren hinterlassen hat. „Die Medaille im Monobob war echt mein größter Kampf“, schildert Katrin Beierl. Nach ihrem Schlaganfall im Sommer 2022 legte sie ein beeindruckendes Comeback hin und stand drei Jahre später wieder fit am Podest. Dass sie eine echte Kämpferin ist, bewies sie auch in Cortina, wo sie trotz eines gebrochenen Mittelfußknochens an den Olympischen Spielen teilnahm.

Auch Kristall wurde gezeigt
Mit einem besonders breitem Lächeln genoss Riccarda Ruetz den Abend. Stolz präsentierte die 22-jährige Weltcupsiegerin im Alpinen Rodeln ihre Kristallkugel: „Diese Saison hat mich gelehrt, dass ich eigentlich mehr kann als ich glaube!“ Auch Conny Hütter lässt noch einmal ihren Olympia-Bronze-Moment revue passieren: „Zwölf Jahre nach meinen ersten Olympischen Spielen, bei meinem letzten Rennen, die Medaille zu holen, das war mein ‘Jetzt-hab-ich-es-geschafft-Moment‘“, lacht die Skirennläuferin.

Von den Spitzensportlern gab es für Günther Marek eine Olympia-Haube und für Innenminister ...
Von den Spitzensportlern gab es für Günther Marek eine Olympia-Haube und für Innenminister Gerhard Karner ein Sammel-Autogramm.(Bild: Sophie Hartl)

Stefan Babinsky hatte gleich zwei solcher Momente: „Zuerst in Wengen und dann kurz später in Kitzbühel. Ich habe noch viele Reserven in mir und die zwei Podeste motivieren mich noch zusätzlich, sie herauszuholen!“ Ebenfalls top motiviert und mit fünf Siegen im Gepäck geht Skistar Julia Scheib aus dieser Rennsaison. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
27.04.2026 09:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
168.205 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
119.437 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
116.741 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1713 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1111 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
841 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Mehr Wintersport
Dankesdekrete
Auch Dackel will Polizei-Wintersport-Ehrung
Mit Partner Schrempf
„Genießen die Zeit!“ Riesch wagt nächsten Schritt
Krone Plus Logo
Kommt im Sommer heim
Comeback! Kärntner Klub verpflichtet Ex-NHL-Star
Jawort gegeben
Schweizer Olympiasieger im Hochzeitsglück
Tom Herzog erkrankt
Schock-Diagnose Krebs trifft unsere Olympionikin!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf