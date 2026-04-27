„Leben ist grausam“: Xavi-Befürchtung bestätigt

Die Befürchtungen haben sich bestätigt! Xavi Simons hat im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird die WM in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. „Sie sagen, das Leben kann grausam sein und heute fühlt es sich so an“, meldete sich der Niederländer nun auf Instagram zu Wort.
„Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen und ich versuche nur, sie zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt Sinn.
Alles, was ich wollte, war für mein Team zu kämpfen und jetzt wurde mir die Chance dazu genommen ... zusammen mit der WM“, schrieb Simons. „Es wird Zeit dauern, damit Frieden zu finden, aber ich werde weiterhin der beste Teamkollege sein, der ich sein kann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam diesen Kampf gewinnen werden.“
Simons war am Samstag nach einem Kontakt mit Wolves-Verteidiger Hugo Bueno zu Boden gegangen. Sofort war klar: für den 23-jährigen Edel-Techniker ist das Spiel vorbei. Mit der Trage wurde der Offensivprofi vom Feld gebracht, einen Tag später folgte die bittere Diagnose. Die für Simons den Traum von der WM platzen lässt ...
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