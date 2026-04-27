„Leben ist grausam“: Xavi-Befürchtung bestätigt

„Meine Saison ist abrupt zu Ende gegangen und ich versuche nur, sie zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt Sinn.

Alles, was ich wollte, war für mein Team zu kämpfen und jetzt wurde mir die Chance dazu genommen ... zusammen mit der WM“, schrieb Simons. „Es wird Zeit dauern, damit Frieden zu finden, aber ich werde weiterhin der beste Teamkollege sein, der ich sein kann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam diesen Kampf gewinnen werden.“