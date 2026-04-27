Weggeworfene Zigarette löst Böschungsbrand aus

Feueralarm am Sonntagabend im Tiroler Ötztal: Eine achtlos weggeworfene Zigarette dürfte einen großflächigen Böschungs- und Wiesenbrand ausgelöst haben. Nur dem raschen und koordinierten Einsatz von rund 60 Feuerwehrleuten ist es zu verdanken, dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten.
Gegen 19.45 Uhr schlugen entlang der Landesstraße L240 im Gemeindegebiet von Sölden, im Bereich zwischen den Galerien Richtung Vent, plötzlich Flammen aus dem trockenen Grasbewuchs. Ein aufmerksamer Autofahrer schlug Alarm – wenige Minuten später rückten die ersten Einsatzkräfte an.
Beim Eintreffen der Feuerwehren stand bereits eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern in Brand. Aufgrund der Trockenheit und des Windes drohte das Feuer, sich rasch auszubreiten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sölden, Vent und Gurgl kämpften mit vereinten Kräften gegen die Flammen.
Niemand verletzt
Mit vereinten Kräften gelang es den Florianis schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Gegen 21.20 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Warnung der Polizei
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine fahrlässig entsorgte Zigarette das Feuer ausgelöst haben. Die Polizei warnt eindringlich vor der aktuell hohen Brandgefahr: Bereits kleinste Funken können in der ausgetrockneten Vegetation verheerende Brände auslösen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.