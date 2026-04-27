Weggeworfene Zigarette löst Böschungsbrand aus

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand bereits eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern in Brand. Aufgrund der Trockenheit und des Windes drohte das Feuer, sich rasch auszubreiten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sölden, Vent und Gurgl kämpften mit vereinten Kräften gegen die Flammen.