Alles Fake: Diese Musiker sind gar nicht echt

Die Rasanz des technischen Fortschritts erlebt man wahrscheinlich nirgends so gut wie in der Musikbranche. Vor gut 50 Jahren saß ein Künstler wie Neil Young noch in ruralen Scheunen, um Lieder für die Ewigkeit zu schreiben. Heute werden pro Tag rund 120.000 neue Lieder auf der führenden Streaming-Plattform Spotify hochgeladen – ein erheblicher Teil davon ist längst von der künstlichen Intelligenz generiert. Beim Pariser Konkurrenzdienst Deezer sind es mittlerweile rund 75.000 neue KI-Songs pro Tag. Noch vor etwa einem Jahr waren es 10.000 Songs – eine unglaubliche Steigerung, die den gefühlten Paradigmenwechsel in der Unterhaltungsbranche längst auch mit knallharten Fakten untermauert.