Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

KI-Bands am Vormarsch

Alles Fake: Diese Musiker sind gar nicht echt

Kultur
26.04.2026 11:07
„The Velvet Sundown“ lehnt sich an das legendäre Beatles-Cover „Abbey Road“ an – und hat ...
„The Velvet Sundown“ lehnt sich an das legendäre Beatles-Cover „Abbey Road“ an – und hat millionenfache Abrufe.(Bild: Instagram/Velvet Sundown)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Das weiß man in der Musikindustrie besonders gut. Dort machen sich menschliche Acts mittlerweile ernsthaft Sorgen um ihre Zukunft, weil die KI besonders gut weiß, wie man Hits programmiert und Erfolge einfährt. Doch wo Perfektion, dort auch Imperfektion. Die vermeintliche Krise könnte man auch als Chance sehen.

0 Kommentare

Die Rasanz des technischen Fortschritts erlebt man wahrscheinlich nirgends so gut wie in der Musikbranche. Vor gut 50 Jahren saß ein Künstler wie Neil Young noch in ruralen Scheunen, um Lieder für die Ewigkeit zu schreiben. Heute werden pro Tag rund 120.000 neue Lieder auf der führenden Streaming-Plattform Spotify hochgeladen – ein erheblicher Teil davon ist längst von der künstlichen Intelligenz generiert. Beim Pariser Konkurrenzdienst Deezer sind es mittlerweile rund 75.000 neue KI-Songs pro Tag. Noch vor etwa einem Jahr waren es 10.000 Songs – eine unglaubliche Steigerung, die den gefühlten Paradigmenwechsel in der Unterhaltungsbranche längst auch mit knallharten Fakten untermauert.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
26.04.2026 11:07
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
144.564 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
110.115 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
108.665 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1211 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1080 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1046 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
KI-Bands am Vormarsch
Alles Fake: Diese Musiker sind gar nicht echt
Krone Plus Logo
Irene Aue-Ben-David
„Dialog ist möglich, aber man muss ihn pflegen“
Wiener Symphoniker
Petr Popelka: „Wir haben uns gefunden!“
Diplomatie mit Bauten
Architektur als Botschafterin einer jungen Nation
„Krone“-Gespräch
Ina Regen: „Mit ,nein‘ ist jeder Dialog beendet“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf