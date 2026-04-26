Warum wurde Vance vor Trump aus Saal gebracht?

Trump stolpert während seiner Flucht

Doch tatsächlich waren es nur wenige Sekunden Unterschied. Außerdem schirmten mehrere Agenten des Secret Service und später auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei Trump und Ehefrau Melania ab, bevor der 79-jährige Staatschef, dessen Tisch dem Vernehmen nach auch mit Panzerplatten abgesichert war, auf seinen Beinen stand und für die Flucht bereit war. Auf den Aufnahmen sieht man, dass Trump nach wenigen Schritten stolpert und ihm wieder aufgeholfen werden muss. Wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass jedes Regierungsmitglied ein eigenes Sicherheitsteam hat und auch unterschiedliche Fluchtwege benutzt wurden.