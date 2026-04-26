Wilde Debatte im Netz
Warum wurde Vance vor Trump aus Saal gebracht?
Während die Gäste des traditionellen Korrespondenten-Dinners gerade ihre Vorspeisen genossen, jagten Sicherheitskräfte nach dem 31-jährigen Angreifer. US-Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder wurden nach einem Schusswechsel sofort von Sicherheitsleuten weggebracht. In einem der zahlreich geteilten Videos sieht man allerdings, wie Vizepräsident JD Vance noch vor Trump hinaus eskortiert wird. Das führt zu wilden Debatten im Netz.
„Warum wurde Vance vor Trump herausgezogen?“ „Das alles macht keinen Sinn.“ So oder ähnlich klingen die Kommentare unter Videos in sozialen Medien nach dem gefährlichen Zwischenfall am Rande des Gala-Dinners in der US-Hauptstadt Washington D.C. Manch ein User sieht bereits eine Verschwörung hinter dem Ganzen und meint, dass Vance so ins Präsidentenamt wechseln könnte.
Trump stolpert während seiner Flucht
Doch tatsächlich waren es nur wenige Sekunden Unterschied. Außerdem schirmten mehrere Agenten des Secret Service und später auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei Trump und Ehefrau Melania ab, bevor der 79-jährige Staatschef, dessen Tisch dem Vernehmen nach auch mit Panzerplatten abgesichert war, auf seinen Beinen stand und für die Flucht bereit war. Auf den Aufnahmen sieht man, dass Trump nach wenigen Schritten stolpert und ihm wieder aufgeholfen werden muss. Wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass jedes Regierungsmitglied ein eigenes Sicherheitsteam hat und auch unterschiedliche Fluchtwege benutzt wurden.
Zunächst brachte man den Präsidenten in eine gesicherte Präsidentensuite, schließlich wollte er ja das Dinner noch fortsetzen. Doch auf Anraten seines Teams begab sich Trump dann doch ins Weiße Haus, wo er gleich eine Pressekonferenz zu den Geschehnissen gab.
thiUS-Sender: Verdächtiger wollte Regierungsvertreter treffen
Bei dieser lobte das Staatsoberhaupt demonstrativ die Arbeit des Secret Service. Zu den Hintergründen des Schützen sagte er, dass es sich vermutlich um einen „einsamen Wolf“ gehandelt habe. Er glaube auch nicht, dass der Schussangriff einen Bezug zum Iran-Krieg habe. Zugleich betonte er, dass er sich nicht vom Kurs gegenüber dem Iran abbringen lasse. „Das wird mich nicht davon abhalten, im Iran-Krieg zu siegen“. Trump bestätigte rund eine Stunde nach dem Vorfall die Festnahme des Schützen. „Was für ein Abend in D.C. Der Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden haben hervorragende Arbeit geleistet“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Der Verdächtige sagte dem Sender CBS zufolge nach seiner Verhaftung gegenüber Polizisten, er habe Vertreter von Trumps Regierung treffen wollen. Offiziell bestätigt ist dies bisher nicht. Trump selbst hatte zuvor erklärt, er gehe davon aus, dass er das Ziel des Mannes gewesen sei. Er bezeichnete den Verdächtigen als „kranke Person“.
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