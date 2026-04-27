La Fenice feuert umstrittene Meloni-Freundin

„Ich habe keine Protektion, das ist der Unterschied. Ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Und das ist ein Orchester, in dem Positionen praktisch vom Vater an den Sohn weitergegeben werden“, sagte sie im Interview mit „La Nación“. Fenice-Intendant Nicola Colabianchi distanzierte sich von dieser Aussage. Er erklärte, er teile diese Einschätzung nicht und hob zugleich die „hohe Qualität“ des Orchesters hervor.