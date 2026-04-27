Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Pula hautnah: Tanja entdeckt die gigantische Arena

Socialmediareise Kroatien
27.04.2026 09:00
Werbung
(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Tanja startet ihren Tag entspannt mit einem Kaffee am Balkon und Blick aufs Meer. Doch lange bleibt es nicht ruhig, denn nur wenige Minuten entfernt wartet eines der beeindruckendsten Bauwerke Kroatiens: die Arena von Pula.

Schon beim ersten Anblick wird klar: Dieses Monument spielt in einer eigenen Liga. Die Arena zählt zu den größten und am besten erhaltenen römischen Amphitheatern weltweit. Erbaut im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Augustus und später erweitert unter Kaiser Vespasian, bot sie einst Platz für über 20.000 Zuschauer. Hier fanden Gladiatorenkämpfe und spektakuläre Veranstaltungen statt – heute ist die Arena ein kultureller Hotspot und wird für Konzerte, Filmfestivals und Events genutzt.

Nach so viel Geschichte zieht es Tanja zurück ins Hotel – heute steht Entspannung auf dem Programm. Im Wellnessbereich wartet pure Erholung: Pool, Whirlpool, Sauna und sogar ein beheizter Außenpool laden dazu ein, den Tag ruhig ausklingen zu lassen. So verbindet dieser Tag zwei Seiten Kroatiens: beeindruckende Geschichte und pure Erholung.

(Bild: krone.tv)

Und die Reise ist noch lange nicht vorbei – Tanja nimmt euch weiterhin mit zu den schönsten Orten entlang der Küste. Einfach reinklicken und mitreisen.

(Bild: CNTB)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Socialmediareise Kroatien
27.04.2026 09:00
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
168.205 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
119.437 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
116.741 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1713 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1111 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
841 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Mehr Socialmediareise Kroatien
Krone Plus Logo
Österreicher gärtnern
Wow! So viel sparen Sie mit Selbstanbau statt Kauf
Krone Plus Logo
Vergleich mit Apple
Test: Diese Laufuhr lässt Ihr Herz höherschlagen
Krone Plus Logo
Was wir dämonisieren
„Antichrist“ im Aufwind: Wer ist der Typ bitte?
Alkoholfrei im Trend
2025 war kein „prickelndes“ Jahr für Sektbranche
Das ist der Grund
Die Österreicher konsumieren weniger Mineralwasser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf