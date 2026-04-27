Pula hautnah: Tanja entdeckt die gigantische Arena

Tanja startet ihren Tag entspannt mit einem Kaffee am Balkon und Blick aufs Meer. Doch lange bleibt es nicht ruhig, denn nur wenige Minuten entfernt wartet eines der beeindruckendsten Bauwerke Kroatiens: die Arena von Pula.
Schon beim ersten Anblick wird klar: Dieses Monument spielt in einer eigenen Liga. Die Arena zählt zu den größten und am besten erhaltenen römischen Amphitheatern weltweit. Erbaut im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Augustus und später erweitert unter Kaiser Vespasian, bot sie einst Platz für über 20.000 Zuschauer. Hier fanden Gladiatorenkämpfe und spektakuläre Veranstaltungen statt – heute ist die Arena ein kultureller Hotspot und wird für Konzerte, Filmfestivals und Events genutzt.
Nach so viel Geschichte zieht es Tanja zurück ins Hotel – heute steht Entspannung auf dem Programm. Im Wellnessbereich wartet pure Erholung: Pool, Whirlpool, Sauna und sogar ein beheizter Außenpool laden dazu ein, den Tag ruhig ausklingen zu lassen. So verbindet dieser Tag zwei Seiten Kroatiens: beeindruckende Geschichte und pure Erholung.
Und die Reise ist noch lange nicht vorbei – Tanja nimmt euch weiterhin mit zu den schönsten Orten entlang der Küste. Einfach reinklicken und mitreisen.