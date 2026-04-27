Unfaire Plakatwerbung? ÖVP ortet „Foto-Diebstahl“

Mit eindeutigen Schlagzeilen will aktuell die FPÖ im hochkochenden Wahlkampf in Neunkirchen punkten – doch nun steht man plötzlich selbst in der Kritik. „Sparlawine überrollt Neunkirchen und seine Bürger“ prangt auf einem Wahlplakat. Der Vorwurf: Nicht nur politisch wird ausgeteilt, sondern offenbar auch mit fragwürdigen Mitteln gearbeitet ...
Denn auf dem Sujet ist plötzlich Bürgermeister Peter Teix zu sehen – obwohl er im Originalartikel, auf den sich das Plakat bezieht, eigentlich gar nicht abgebildet war. Dort waren ausschließlich FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Haberbichler und Ex-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig zu sehen. Das verwendete Foto von Teix wurde kurzerhand aus dem Internet gestohlen und nachträglich montiert.
ÖVP sieht hier „Täuschung der Wähler“
ÖVP-Stadtparteiobmann Armin Zwazl geht deshalb scharf mit FPÖ-General und Spitzenkandidat Helmut Fiedler ins Gericht: Die FPÖ „fälsche“ Schlagzeilen und täusche damit gezielt die Wählerinnen und Wähler. Solche Methoden hätten in Neunkirchen „nichts verloren“. Man werde sich von „Schmutzkübel-Aktionen“ jedoch nicht abbringen lassen und weiterhin auf Sachpolitik setzen.
Wir lassen uns von solchen Schmutzkübel-Aktionen nicht beirren, sondern verfolgen weiter unser Ziel: gemeinsame Arbeit für unsere Stadt.
Armin Zwazl (ÖVP)
Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen
Bewusste Täuschung oder ganz einfach freiheitliches Kalkül? Fakt ist: Der Ton im Wahlkampf wird zunehmend rauer – und der Streit um dieses Plakat dürfte die Bezirkshauptstadt im Landessüden noch länger beschäftigen ...
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