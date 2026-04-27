Unfaire Plakatwerbung? ÖVP ortet „Foto-Diebstahl“

Denn auf dem Sujet ist plötzlich Bürgermeister Peter Teix zu sehen – obwohl er im Originalartikel, auf den sich das Plakat bezieht, eigentlich gar nicht abgebildet war. Dort waren ausschließlich FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Haberbichler und Ex-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig zu sehen. Das verwendete Foto von Teix wurde kurzerhand aus dem Internet gestohlen und nachträglich montiert.