KI-Beschwerden häufen sich bei Datenschutzbehörde

Formulierungen durch ChatBots

In ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht stellte die DSB fest, dass eine Vielzahl von Beschwerden offenkundig unter Zuhilfenahme von Sprachmodellen (Large Language Models – LLMs), also auf KI-Modellen basierenden ChatBots wie ChatGPT, erstellt werden. Erkennbar seien diese vor allem an ihrem Umfang sowie daran, dass ausdrücklich und gezielt auf einschlägige Bestimmungen der DSGVO Bezug genommen wird.