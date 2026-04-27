KI-Beschwerden häufen sich bei Datenschutzbehörde

Die Anzahl der bei der Datenschutzbehörde (DSB) eingelangten Beschwerden aus dem Inland ist binnen zwei Jahren auf mehr als das Doppelte gestiegen. Zunehmend konfrontiert wird die Stelle mit Schriftstücken, die offenbar unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz erstellt worden sind.
Waren im Jahr 2023 noch 2389 Individualbeschwerden aus Österreich eingelangt, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 5300. Bei den Erledigungen kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Steigerung allerdings nicht rapide mit: Deren Zahl wuchs im selben Zeitraum von 1978 auf 3403 an.
Formulierungen durch ChatBots
In ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht stellte die DSB fest, dass eine Vielzahl von Beschwerden offenkundig unter Zuhilfenahme von Sprachmodellen (Large Language Models – LLMs), also auf KI-Modellen basierenden ChatBots wie ChatGPT, erstellt werden. Erkennbar seien diese vor allem an ihrem Umfang sowie daran, dass ausdrücklich und gezielt auf einschlägige Bestimmungen der DSGVO Bezug genommen wird.
Insofern unterschieden sich solche Beschwerden schon von ihrer Struktur und ihrem Inhalt her von Beschwerden, die von durchschnittlichen Beschwerdeführern oder -führerinnen eingebracht werden, heißt es in dem Bericht. „Auch dieses Phänomen, von dem im Übrigen auch viele andere Datenschutz-Aufsichtsbehörden der EU berichten, bindet erhebliche Ressourcen der DSB“, wird berichtet.
Probleme mit Nachbesetzungen
Das Budget der DSB für das Jahr 2024 betrug 5,7 Millionen Euro, im Jahr 2025 6,1 Millionen Euro. Heuer sind es 5,9 Millionen. Kürzungen erfolgen insbesondere im Bereich der Sachaufwendungen. Dies habe zur Folge, dass die DSB seit Juli 2025 einen Großteil ihrer Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten nicht nachbesetzen könne.
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