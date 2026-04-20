Ihre Stimme, unser Erfolg: Leser-Umfrage

Ihre Meinung zählt: Wir arbeiten ständig daran, krone.at noch besser für Sie zu gestalten. Seien Sie dabei und helfen uns mit einer Umfrage das Beste für Sie herauszuholen.
Es ist wieder an der Zeit, Ihre Meinung und Ihr Feedback zu hören – denn Ihre Stimme zählt!
Worum geht es in diesem Test?
In diesem kurzen Test möchten wir herausfinden, wie benutzerfreundlich unser Login-Fenster (Login-Modal) auf dem Smartphone ist. Dabei geht es vor allem darum, wie einfach und verständlich dieser Prozess für Sie funktioniert.
In der Testversion/Demo müssen Sie KEINE echten Daten eingeben – klicken Sie einfach auf die Elemente (Felder/Schaltflächen), um fortzufahren.
Wer kann teilnehmen?
Die Teilnahme ist ausschließlich für Nutzerinnen und Nutzer möglich, die unsere Seite über ein Smartphone aufrufen. So stellen wir sicher, dass wir gezielt Feedback zur mobilen Nutzung erhalten. Wenn Sie den Test bis zum Ende gemacht haben, werden sie zum Gewinnspielformular weitergeleitet.
So können Sie mitmachen:
Am Ende dieser Seite finden Sie einen Button, über den Sie direkt zum Test gelangen. Dieser Button wird nur angezeigt, wenn Sie die Seite auf einem Smartphone geöffnet haben.
Es dauert nur ein paar Minuten und hilft uns dabei, das Angebot von krone.at für Sie zu verbessern. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern 5x einen 50-Euro-Wunschgutschein. Teilnahmeschluss ist der So, 26.04.2026 Uhr.