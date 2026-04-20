Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gutscheine gewinnen

Ihre Stimme, unser Erfolg: Leser-Umfrage

Gewinnspiele
20.04.2026 09:14
Promotion
(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihre Meinung zählt: Wir arbeiten ständig daran, krone.at noch besser für Sie zu gestalten. Seien Sie dabei und helfen uns mit einer Umfrage das Beste für Sie herauszuholen.

Es ist wieder an der Zeit, Ihre Meinung und Ihr Feedback zu hören – denn Ihre Stimme zählt!

Worum geht es in diesem Test?
In diesem kurzen Test möchten wir herausfinden, wie benutzerfreundlich unser Login-Fenster (Login-Modal) auf dem Smartphone ist. Dabei geht es vor allem darum, wie einfach und verständlich dieser Prozess für Sie funktioniert.

In der Testversion/Demo müssen Sie KEINE echten Daten eingeben – klicken Sie einfach auf die Elemente (Felder/Schaltflächen), um fortzufahren.

Wer kann teilnehmen?
Die Teilnahme ist ausschließlich für Nutzerinnen und Nutzer möglich, die unsere Seite über ein Smartphone aufrufen. So stellen wir sicher, dass wir gezielt Feedback zur mobilen Nutzung erhalten. Wenn Sie den Test bis zum Ende gemacht haben, werden sie zum Gewinnspielformular weitergeleitet.

So können Sie mitmachen:
Am Ende dieser Seite finden Sie einen Button, über den Sie direkt zum Test gelangen. Dieser Button wird nur angezeigt, wenn Sie die Seite auf einem Smartphone geöffnet haben.

Es dauert nur ein paar Minuten und hilft uns dabei, das Angebot von krone.at für Sie zu verbessern. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern 5x einen 50-Euro-Wunschgutschein. Teilnahmeschluss ist der So, 26.04.2026 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
20.04.2026 09:14
Loading

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
237.911 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
203.848 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
147.839 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1047 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1041 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
739 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf