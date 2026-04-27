„Genießen die Zeit!“ Riesch wagt nächsten Schritt

Die ehemalige Ski-Ausnahmeathletin Maria Riesch hat verraten, dass sie mit ihrem neuen Partner den nächsten Beziehungsschritt gewagt hat. Denn das Paar wohnt nun zusammen und das gleich an mehreren Orten. Über ihr Leben mit dem 25 Jahre älteren Johann Schrempf gerät die Deutsche zudem ins Schwärmen.
„In Kitzbühel wohnt er bei mir, am Gardasee haben wir uns gemeinsam eine neue Wohnung gesucht und genießen die Zeit in Italien“, lässt Riesch gegenüber der „Bild“ wissen. Auch in der Steiermark ist das Paar immer wieder anzutreffen.
„Hat dann doch noch richtig gefunkt“
Das Paar hat also den nächsten Beziehungsschritt gewagt und schwebt auf Wolke 7. „Dass zwischen uns ist keine ‘Short-Time‘-Liaison, sondern eine ‘Long-Time‘-Liebe. Bei uns passt es einfach. Obwohl wir uns schon so lange kennen, hat es dann doch noch richtig gefunkt“, schwärmt der ehemalige Ski-Superstar.
Was die 41-Jährige damit meint? Kennengelernt haben sich Schrempf und Riesch nämlich schon vor über zehn Jahren, gefunkt hat es aber erst Jahre später. Dass es doch noch ein Happy End gab, freut auch Schrempf, seines Zeichens General-Manager auf einem Kreuzfahrtschiff: „Sie ist für mich die größte und aufregendste Frau, die es gibt“, freut sich der 65-Jährige über das Liebesglück.
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