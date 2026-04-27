„Genießen die Zeit!“ Riesch wagt nächsten Schritt

Was die 41-Jährige damit meint? Kennengelernt haben sich Schrempf und Riesch nämlich schon vor über zehn Jahren, gefunkt hat es aber erst Jahre später. Dass es doch noch ein Happy End gab, freut auch Schrempf, seines Zeichens General-Manager auf einem Kreuzfahrtschiff: „Sie ist für mich die größte und aufregendste Frau, die es gibt“, freut sich der 65-Jährige über das Liebesglück.