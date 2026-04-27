Foto mit Ibra! Thiem bei Traditionsverein zu Gast

Ex-Tennis-Ass trifft selbst ernannten Fußball-Gott! Dominic Thiem hat der AC Milan am Sonntagabend einen Besuch abgestattet und wurde dabei von Zlatan Ibrahimovic gleich mit einem eigenen Trikot empfangen.
„Wir heißen den ehemaligen Tennis-Star [...] Dominic Thiem im San Siro willkommen“, verkündete am Sonntagabend auch der offizielle Social-Media-Kanal der Mailänder.
Anlässlich seines Besuchs bekam Thiem auch ein eigenes Milan-Trikot. Überreicht wurde dieses vor Anpfiff des Topspiels Milan gegen Juventus – auf dem Rasen des altehrwürdigen San Siro.
Sportlich weniger spektakulär
Und von niemand geringerem als Ex-Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede ist nach seiner Zeit als Profi-Kicker nun unter anderem als Berater für die Mailänder im Einsatz.
Nach all den Highlights vor dem Spiel mussten sich Thiem und Ibrahimovic anschließend mit sportlicher Magerkost begnügen. Die Traditionsvereine trennten sich 0:0, haben aber beide gute Chancen ein Champions-League-Ticket zu lösen.
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