Bekanntes Restaurant muss Insolvenz anmelden

Nächster Insolvenzfall in der steirischen Gastro-Szene: Die Fürgast Betriebsgastronomie GmbH, die das Hotel und Restaurant „Das Grambacher“ betreibt, hat Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.
Wie KSV1870 und AKV Montagvormittag mitteilte, hat die Fürgast Betriebsgastronomie GmbH Insolvenz angemeldet. Die Gesellschaft betreibt das Hotel und das bekannte Restaurant „Das Grambacher“ im gleichnamigen Ort südlich von Graz. Die Passiva betragen rund 11,4 Millionen Euro – dem stehen Aktiva in der Höhe von 7,4 Millionen Euro gegenüber. Insgesamt sind 47 Dienstnehmer und 100 Gläubiger von der Pleite betroffen.
Hauptursache sind laut Eigentümer Finanzierungsaufwendungen und der Umsatzrückgang infolge von Baumaßnahmen. Der Betrieb soll aber fortgeführt werden.
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