Bekanntes Restaurant muss Insolvenz anmelden

Wie KSV1870 und AKV Montagvormittag mitteilte, hat die Fürgast Betriebsgastronomie GmbH Insolvenz angemeldet. Die Gesellschaft betreibt das Hotel und das bekannte Restaurant „Das Grambacher“ im gleichnamigen Ort südlich von Graz. Die Passiva betragen rund 11,4 Millionen Euro – dem stehen Aktiva in der Höhe von 7,4 Millionen Euro gegenüber. Insgesamt sind 47 Dienstnehmer und 100 Gläubiger von der Pleite betroffen.