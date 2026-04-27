Verletzter Hai attackiert Boot in Süditalien

Vor der Küste der süditalienischen Adria-Stadt Gallipoli hat ein großer Hai ein Motorboot gerammt und für Aufregung unter Freizeitfischern gesorgt. Berichten zufolge handelte es sich um ein ausgewachsenes Exemplar eines Kurzflossen-Makohais, der offenbar verletzt war. Vermutlich sei das Tier durch seine Verletzung sowie durch den Motorlärm gereizt worden.