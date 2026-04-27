19-Jähriger krachte mit Elektromoped in Bagger

Folgenschwerer Verkehrsunfall Montagfrüh im Tiroler Zillertal: Ein 19-jähriger Mopedfahrer wurde bei einer Kollision mit einer abgestellten Baumaschine schwer verletzt. Das Zweirad verkeilte sich dabei regelrecht in der Schaufel des Baggers.
Die schrecklichen Szenen spielten sich Montagfrüh gegen 5.15 Uhr in Mayrhofen im Ortsteil Holenzen ab: Ein 19-jähriger Österreicher war mit seinem Elektromoped auf einem Feldweg unterwegs, als es plötzlich zur folgenschweren Kollision kam. Der junge Lenker dürfte eine abgestellte Baumaschine übersehen haben – und krachte frontal in den vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Heftiger Aufprall
Wie Bilder von der Unfallstelle zeigen, bohrte sich das Moped förmlich in die Schaufel des Baggers und blieb dort stecken. Ersthelfer schlugen sofort Alarm, kurz darauf rückten Rettung und Notarzt an.
Schwer verletzt geborgen
Die Einsatzkräfte versorgten den 19-Jährigen noch vor Ort. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er anschließend per Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Brisant: Der Feldweg, auf dem sich der Unfall ereignete, ist eigentlich nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Zudem dürfte das Elektromoped ohne Beleuchtung unterwegs gewesen sein – ein möglicher Faktor für den folgenschweren Zusammenstoß.
Ermittlungen laufen
Ob Alkohol im Spiel war, ist derzeit noch unklar. Eine Einvernahme des Verletzten war bislang aufgrund seines Gesundheitszustands nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.