19-Jähriger krachte mit Elektromoped in Bagger

Die schrecklichen Szenen spielten sich Montagfrüh gegen 5.15 Uhr in Mayrhofen im Ortsteil Holenzen ab: Ein 19-jähriger Österreicher war mit seinem Elektromoped auf einem Feldweg unterwegs, als es plötzlich zur folgenschweren Kollision kam. Der junge Lenker dürfte eine abgestellte Baumaschine übersehen haben – und krachte frontal in den vorderen Bereich des Fahrzeugs.