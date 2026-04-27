Vettel läuft London-Marathon in unter drei Stunden

Dabei rannte der vierfache Formel-1-Champion nicht nur für seine Gesundheit, sondern auch für die von zahlreichen Menschen mit Gehirn- und Wirbelsäulenerkrankungen. Wie er nach dem Rennen erklärte, ging er zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisationen „Brain & Spine Foundation“ und „Grand Prix Trust“ an den Start.