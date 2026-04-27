Vettel läuft London-Marathon in unter drei Stunden

Während Sebastian Sawe beim Marathon in London mit einer Zeit von 1:59:30 Stunden als erster Mensch die Schallmauer von zwei Stunden knacken konnte, zeigte auch der ehemalige Formel-1-Pilot Sebastian Vettel mit einer bärenstarken Marke von 2:59:08 Stunden auf.
Auch nach seinem Karriereende 2022 hat Vettel dem Sport nicht abgeschworen und hält sich nun offenbar laufend fit – und wie. Der 38-Jährige absolvierte die 42,195 Kilometer mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 14,13 km/h beziehungsweise einer Pace von 4:14 min/km.
Dabei rannte der vierfache Formel-1-Champion nicht nur für seine Gesundheit, sondern auch für die von zahlreichen Menschen mit Gehirn- und Wirbelsäulenerkrankungen. Wie er nach dem Rennen erklärte, ging er zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisationen „Brain & Spine Foundation“ und „Grand Prix Trust“ an den Start.
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