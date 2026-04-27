Diese Wiener Politiker sind (nicht) relevant

Ein Jahr nach der Gemeinderatswahl bittet die „Krone“ Wiens Politiker zur Zeugnisverteilung – ausgestellt nicht von der Redaktion, sondern von 1017 Wienerinnen und Wienern, die vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter anderem diese Frage gestellt bekommen haben: „Sollen diese Politikerinnen und Politiker künftig eine wichtige Rolle spielen?“ So mancher Volksvertreter wird sich heute fragen, ob dieser Begriff für ihn überhaupt noch gilt.