Diese Wiener Politiker sind (nicht) relevant

Die einen dürfen sich freuen, die anderen werden sich ärgern, dazwischen gibt es viele, die keiner kennt. Eine neue Umfrage über die Relevanz Wiener Politiker hat es in sich. Die Bevölkerung hat entschieden!
Ein Jahr nach der Gemeinderatswahl bittet die „Krone“ Wiens Politiker zur Zeugnisverteilung – ausgestellt nicht von der Redaktion, sondern von 1017 Wienerinnen und Wienern, die vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter anderem diese Frage gestellt bekommen haben: „Sollen diese Politikerinnen und Politiker künftig eine wichtige Rolle spielen?“ So mancher Volksvertreter wird sich heute fragen, ob dieser Begriff für ihn überhaupt noch gilt.
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