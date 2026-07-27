Betreuer: „Kinder sind ehrlich, manchmal zu sehr“

Woher nehmen Sie die Ideen für all die Freizeitangebote?

Die entstehen eigentlich in Zusammenarbeit. Wir sind ja ganz viel in den Bezirken unterwegs und arbeiten mit Partnern. Oft kommen dann Firmen auf uns zu und wir spinnen Ideen. Wir passen uns natürlich auch an die Gegebenheiten an. Bestes Beispiel dafür war die Corona-Zeit. Da haben wir angefangen, viel mehr draußen und in den Parks zu unternehmen.