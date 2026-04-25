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Gesamter Bezirk hat bald keine Straßenbahn mehr!

Wien
25.04.2026 06:00
Auch bei den Ring-Linien wird es im kommenden Juli und August zu etlichen Einschränkungen ...
Auch bei den Ring-Linien wird es im kommenden Juli und August zu etlichen Einschränkungen kommen.(Bild: Simon Wöhrer)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Diese Nachricht wird viele Öffi-Fahrer ins Schwitzen bringen: Einen Sommer lang muss gleich ein ganzer Stadtteil ganz ohne Bim auskommen. Schienenersatzverkehr? Fehlanzeige ...

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Dass der Baustellensommer 2026 bei den Öffis herausfordernd wird, ist „Krone“-Lesern bereits länger bekannt. Aber diese Nachricht wird viele ins Schwitzen bringen: Ein kompletter Bezirk muss schon bald ohne Bim auskommen!

„Bei den Baustellen kann ich leider noch kein Aus geben.“ Es war nur ein Nebensatz von Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl bei der Präsentation der Fahrgastzahlen. Der es aber durchaus in sich hat. Denn vor der Mega-Sperre der S-Bahnstammstrecke ab Anfang September 2026 spulen die Wiener Linien noch ihr dicht getaktetes Baustellenprogramm hinunter. 

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