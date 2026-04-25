Gesamter Bezirk hat bald keine Straßenbahn mehr!

Diese Nachricht wird viele Öffi-Fahrer ins Schwitzen bringen: Einen Sommer lang muss gleich ein ganzer Stadtteil ganz ohne Bim auskommen. Schienenersatzverkehr? Fehlanzeige ...
Dass der Baustellensommer 2026 bei den Öffis herausfordernd wird, ist „Krone“-Lesern bereits länger bekannt. Aber diese Nachricht wird viele ins Schwitzen bringen: Ein kompletter Bezirk muss schon bald ohne Bim auskommen!
„Bei den Baustellen kann ich leider noch kein Aus geben.“ Es war nur ein Nebensatz von Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl bei der Präsentation der Fahrgastzahlen. Der es aber durchaus in sich hat. Denn vor der Mega-Sperre der S-Bahnstammstrecke ab Anfang September 2026 spulen die Wiener Linien noch ihr dicht getaktetes Baustellenprogramm hinunter.
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