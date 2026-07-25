Mysteriöser Feuerwerkskörper verletzte drei Kinder

Dramatische Szenen am Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf: Drei Buben im Alter von neun, zehn und 13 Jahren wurden durch einen bislang unbekannten Feuerwerkskörper verletzt. Die Kinder sollen gerade im Innenhof eines Mehrparteienhauses gespielt haben, als plötzlich ein lauter Knall ertönte.
Als die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf eintrafen, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte die verletzten Kinder. Die Beamten fanden im Innenhof ein kleines Feuerzeug.
Zwei Burschen ins Spital gebracht
Der neunjährige und der 13-jährige Bub mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zehnjährige Bub konnte nach der Behandlung vor Ort in häusliche Pflege entlassen werden.
Welcher Feuerwerkskörper die Verletzungen verursacht hat und wie es genau zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen.
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