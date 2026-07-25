Straßenmusiker biss Wiener Polizisten ins Bein

Kurioser und blutiger Einsatz mitten in der Wiener Innenstadt: Zivilbeamte wurden auf einen 55-jährigen Straßenmusiker aufmerksam, der auf einer Bank saß und Geige spielte. Der Mann war den Polizisten bereits bekannt – und sorgte auch diesmal für Ärger.
Der Slowake verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst provokant. Die Polizisten forderten ihn auf, sich auszuweisen und das Geigenspiel zu beenden. Zudem sollte der Mann die Beamten auf eine nahegelegene Polizeiinspektion begleiten.
Dieser Aufforderung kam der 55-Jährige laut Polizei erst nach mehrmaliger Aufforderung nach. Doch auf dem Weg dorthin eskalierte die Situation plötzlich: Der Mann stieß plötzlich einen der Beamten.
Beamter musste Dienst abbrechen
Als der 55-Jährige immer wieder versuchte, die Polizisten zu attackieren, mussten die Beamten Körperkraft anwenden. Dabei biss der Mann einem Polizisten mehrmals ins Bein. Der Beamte erlitt Verletzungen und musste seinen Dienst abbrechen.
Der 55-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt.
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