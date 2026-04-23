Nach Zwangsabstieg gibt es beim Kader Fragezeichen

Die Niederösterreicherin wird im Sommer in ihre Heimat zurückkehren. Einen neuen Verein hat sie aber noch nicht. „Wir werden sehen, was passiert und ob es mit der Verletzung überhaupt noch möglich ist, in der Halle zu spielen“, sagte Kastenberger, die zwei Jahre lang in Salzburg aufgeschlagen hatte. „Für uns Spielerinnen war das schon schwer, als wir die Mitteilung mit dem freiwilligen Abstieg erhalten haben“, schilderte die 25-Jährige. Obmann Carsten Seith kann solche Aussagen verstehen. „Natürlich war das für unsere Mädls ein großer Schock, den sie jetzt verdauen müssen“, betonte der Deutsche, der künftig aber wohl auf zwei wichtige Stützen im Verein bauen kann.