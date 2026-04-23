Iran-Krieg stürzt Millionen Menschen in die Armut

Ein Großteil der weltweit eingesetzten Düngemittel wird im Nahen Osten produziert. Ein Drittel des globalen Angebots wird durch die Straße von Hormuz verschifft, über deren Kontrolle der Iran und die USA streiten. Sie ist durch das iranische Militär de facto gesperrt. Nun hat Teheran erstmals Einnahmen aus Gebühren für die Durchfahrt erhalten. „Die ersten Einnahmen aus den Mautgebühren für die Straße von Hormuz wurden auf das Konto der Zentralbank eingezahlt“, sagte Vize-Parlamentspräsident Hamid-Reza Haji Babaee. Die Meerenge ist ein zentrales Streitthema der Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende zwischen den USA ud dem Iran.