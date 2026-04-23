Kerzen und Spielzeug voller Drogen geschmuggelt

„Wusste nicht, dass es Ketamin ist“

Der einzige Streitpunkt: Von dem Kokain hätten die Niederländer und der Juwelier nichts gewusst. Sie seien davon ausgegangen, dass in dem Spielzeug, den Kerzen und den Schokoladentafeln lediglich Ketamin versteckt ist. Was den Strafrahmen reduzieren würde, da es sich rechtlich nicht um Suchtgift handelt, sondern ein Narkotikum. „Ich war niemals darüber informiert, dass es nicht nur Ketamin war“, sagt etwa der 26-Jährige.