Neues Riesenlabor am AKH: Forschung an Heilmitteln

Mit einer offiziellen Feier wurde am MedUni Campus AKH Wien die bauliche Fertigstellung des Center for Translational Medicine (CTM) begangen. Rund 14.000 Quadratmeter hochmoderne Nutzfläche stehen künftig für Labore, eine Biobank sowie Einrichtungen für Bioinformatik und präklinische Forschung zur Verfügung. Das Gebäude gilt als eines der modernsten Forschungszentren Österreichs – und es hat eine klare Mission: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller den Weg in die medizinische Praxis finden. Patienten sollen rascher von medizinischem Fortschritt profitieren als je zuvor.