ORF: Nur neue Gesichter oder auch neue Strukturen?

Ihre Meinung ist gefragt!

Reichen personelle Wechsel an der ORF-Spitze aus, um Vertrauen zurückzugewinnen – oder braucht es tiefgreifendere Reformen? Welche strukturellen Änderungen sind Ihrer Meinung nach notwendig? Was erwarten Sie von einer neuen ORF-Führung? Glauben Sie, dass der ORF-Stiftungsrat seiner Kontrollfunktion derzeit gerecht wird, oder braucht es auch hier einen Neubeginn? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!