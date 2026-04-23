ORF: Nur neue Gesichter oder auch neue Strukturen?

Nach dem Rücktritt von Roland Weißmann als ORF-Generaldirektor Anfang März wird heute über die Nachfolge des Postens bis Ende 2026 entschieden. Doch sind personelle Änderungen ausreichend, um die Zukunft des ORF zu sichern, oder sollten die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geändert werden? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
Elf Kandidaten haben sich für den Führungsposten beworben, als Favoritin gilt jedoch die bisherige ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, die bereits interimistisch als Geschäftsführerin eingesetzt wurde. Die neuesten Infos zur entscheidenden Stiftungsratssitzung lesen Sie in unserem Live-Ticker.
Ihre Meinung ist gefragt!
Reichen personelle Wechsel an der ORF-Spitze aus, um Vertrauen zurückzugewinnen – oder braucht es tiefgreifendere Reformen? Welche strukturellen Änderungen sind Ihrer Meinung nach notwendig? Was erwarten Sie von einer neuen ORF-Führung? Glauben Sie, dass der ORF-Stiftungsrat seiner Kontrollfunktion derzeit gerecht wird, oder braucht es auch hier einen Neubeginn? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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