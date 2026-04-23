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WWF: „Massaker“

Weitere acht Wölfe tot: Jagd nach Gift-Killer

Ausland
23.04.2026 14:02
Weitere acht Wölfe wurden in den Abruzzen tot aufgefunden. Die Tiere starben an Vergiftungen, ...
Weitere acht Wölfe wurden in den Abruzzen tot aufgefunden. Die Tiere starben an Vergiftungen, wie der WWF mitteilte.(Bild: WWF Italia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Nationalpark in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen wurden acht weitere Wölfe tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich in allen Fällen um Vergiftungen. Die Suche nach dem Täter läuft, die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. 

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Der WWF beklagte ein „fortwährendes Massaker, das das Herz unseres Naturerbes trifft“. Das Auslegen von Gift, um Wölfe zu töten, sei eine feige und kriminelle Handlung gegen die Biodiversität und zugleich ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit. „Solche Taten dürfen im Jahr 2026 nicht ungestraft bleiben“, erklärte die Naturschutzorganisation in einer Presseaussendung.

In Italien leben rund 3500 Wölfe
Der WWF hofft, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rasch zur Identifizierung der Verantwortlichen führen. „Wer solche Straftaten rechtfertigt, macht sich zum Komplizen der Täter und eines inakzeptablen Systems“, so der Verband.

Durch das Gift würden nicht nur Wölfe, sondern auch viele andere Tiere sterben, sowohl wildlebende als auch Haustiere. Gefährdet sei auch der Braunbär, ein Symbol der Region Abruzzen, dessen Bevölkerung inzwischen auf nur noch wenige Dutzend Individuen geschrumpft ist – gerade in den Gebieten, in denen Gift ausgelegt wird.

Auch Braunbären sind durch das ausgelegte Gift gefährdet.
Auch Braunbären sind durch das ausgelegte Gift gefährdet.(Bild: stock.adobe.com)

Der WWF startete eine Petition mit dem Slogan „Stop Verbrechen gegen die Natur“. Gefordert wurde „mehr Vorbeugung, wirksame Kontrollen und angemessene Strafen für diejenigen, die unser Naturerbe zerstören“.

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