Paukenschlag: OMV muss Preisbremse weitergeben!

Wie sah es zuletzt in der Praxis aus? Die OMV hat laut Prüfung der E-Control ohnehin die vollen fünf Cent weitergegeben, zum Teil gar nicht ihren Kunden verrechnet, und das Ergebnis abgewartet. Jetzt ist genau dieses klar: Die OMV kommt nicht herum.

OMV: „Immer vollumfänglich umgesetzt“

In einem Schreiben wurden bereits die Händler informiert. Auch die OMV selbst betont in einer Stellungnahme, seit Inkrafttreten der Verordnung die „vorgesehenen Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen". Die nun geschaffene Klarheit ermögliche ab jetzt eine „konsistente Umsetzung der Maßnahmen“.

Für die Konsumenten sei kein Schaden entstanden, da es effektiv nie zur geringeren Margenbegrenzung kam, meint auch die E-Control – es war wohl auch „ein Sturm im Wasserglas“.