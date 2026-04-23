Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister am 3. Juli

Diversion wurde gekippt

Doch die Diversion wurde schließlich durch das Oberlandesgericht gekippt. Luger muss sich doch vor dem Gericht verantworten. Am 3. Juli ab 9 Uhr wird es die Einvernahme des Beschuldigten und Zeugeneinvernahmen des ehemaligen Rechtsvertreters, zweier damaliger Aufsichtsratsmitglieder der LIVA und des ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführers der LIVA geben, gab das Landesgericht Linz nun bekannt. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.