Lufthansa streicht kostenlosen Handgepäckkoffer

Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat angekündigt, die kostenlose Mitnahme eines kleinen Koffers auf Kurz- und Mittelstreckenflügen zu streichen. Bei allen Airlines der Gruppe wird ein neuer „Economy Basic“-Einstiegstarif eingeführt. Dieser enthält einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptoptasche oder einen Rucksack.
Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar, teilte das Unternehmen mit. Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zum attraktiven Einstiegspreis, hieß es weiter. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40 × 30 × 15 Zentimeter groß sein. Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck kann als Zusatzleistung flexibel ab 15 Euro gebucht werden.
Der Schritt wurde mit einem veränderten Verhalten der Passagierinnen und Passagiere begründet. Fluggesellschaften wie Ryanair, Easyjet, Wizz Air und Air France sind vom europäischen Verbraucherverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln bereits abgemahnt worden. Die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer argumentierten, dass es „angemessen“ sei, zusätzlich zu einem persönlichen Gegenstand auch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine zu nehmen.
Das lehnt unter anderem der Airline-Verband A4E ab, dem auch die Lufthansa angehört. Er teilte mit, dass die Billigtarife mit einem Mini-Gepäckstück millionenfach gebucht würden. Passagierinnen und Passagiere dürften nicht gezwungen werden, für Leistungen zu bezahlen, die sie gar nicht benötigten.
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