Lufthansa streicht kostenlosen Handgepäckkoffer

Der Schritt wurde mit einem veränderten Verhalten der Passagierinnen und Passagiere begründet. Fluggesellschaften wie Ryanair, Easyjet, Wizz Air und Air France sind vom europäischen Verbraucherverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln bereits abgemahnt worden. Die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer argumentierten, dass es „angemessen“ sei, zusätzlich zu einem persönlichen Gegenstand auch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine zu nehmen.