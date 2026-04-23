Iran-Krieg befeuert den Solarboom in Europa

Solarhandel24 verdreifachte seinen Nettoumsatz im März im Vergleich zum Vorjahr auf fast 70 Millionen Euro und rechnet für April mit einer weiteren Verdreifachung. Das Unternehmen möchte deshalb rund ein Drittel mehr Personal einstellen. Auch Enpal verzeichnete im März einen Auftragsanstieg um 30 Prozent auf 130 Millionen Euro. Der Energiekonzern E.ON berichtet von einer Verdopplung der Kundenanfragen.