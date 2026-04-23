Barca bestätigt: Für Yamal ist die Saison vorbei

Die WM startet in 49 Tagen, Spanien spielt erstmals am 15. Juni gegen Kap Verde – für Yamal bleiben nicht einmal zwei Monate, um fit und WM-tauglich zu werden. Schlimm genug, dass er für Barca etwa den (meisterschaftsentscheidenden?) „Clasico“ gegen Real Madrid am 10. Mai versäumen wird, hofft jetzt ganz Spanien auf eine entsprechende Genesung für das Fußballereignis des Jahres. Dort werden Yamal und Spanien große Chancen auf den großen Coup, also den WM-Pokal eingeräumt. Gelingt‘s, wäre Yamal Welt- und Europameister. Mit dann 19 Jahren und sechs Tagen. Das Finale steigt am 19. Juli, am 13. feiert Yamal seinen letzten Geburtstag mit einem Einser an erster Stelle.