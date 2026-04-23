Barca bestätigt: Für Yamal ist die Saison vorbei

Wenig erbauliche Nachrichten für Fans des FC Barcelona: Zauber-Zangler Lamine Yamal fällt für den Rest der Saison aus, wie die „Blaugrana“ am Donnerstagnachmittag erklärten.
Der Hamstring ist beleidigt, teilt der Klub mit. Heißt: Die Oberschenkel-Rückseite spielt nicht mehr mit. Und Yamal daher in dieser Saison nicht mehr für den FC Barcelona.
Der Super-Dribbler hatte am Mittwochabend im Meisterschaftsspiel gegen Celta Vigo in der 40. Minute den Elfmeter zum 1:0 verwandelt, sich unmittelbar danach aber an den Oberschenkel gegriffen. Er musste ausgewechselt werden. Jetzt ist es Gewissheit: Die nationale Saison ist vorbei.
WM sollte sich ausgehen
Das für spanische Fußball-Fans denkbar Schlimmste sollte aber nicht eintreten: dass Yamals Verletzung so schwer wiegt, dass er für die WM ausfällt. Laut Barca-Angaben sollte sich sein Einsatz für die spanische Nationalmannschaft beim Spektakel in Übersee ausgehen.
Die WM startet in 49 Tagen, Spanien spielt erstmals am 15. Juni gegen Kap Verde – für Yamal bleiben nicht einmal zwei Monate, um fit und WM-tauglich zu werden. Schlimm genug, dass er für Barca etwa den (meisterschaftsentscheidenden?) „Clasico“ gegen Real Madrid am 10. Mai versäumen wird, hofft jetzt ganz Spanien auf eine entsprechende Genesung für das Fußballereignis des Jahres. Dort werden Yamal und Spanien große Chancen auf den großen Coup, also den WM-Pokal eingeräumt. Gelingt‘s, wäre Yamal Welt- und Europameister. Mit dann 19 Jahren und sechs Tagen. Das Finale steigt am 19. Juli, am 13. feiert Yamal seinen letzten Geburtstag mit einem Einser an erster Stelle.
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