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Grausame Tierquälerei

Mann soll sich sexuell an Pferden vergangen haben

Tirol
23.04.2026 13:33
Videos einer Überwachungskamera haben den Tatverdächtigen schließlich überführt (Symbolbild).
Videos einer Überwachungskamera haben den Tatverdächtigen schließlich überführt (Symbolbild).(Bild: OTS - Österreichischer Tierschutzverein)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Ein abscheulicher Fall von Tierquälerei soll sich vor wenigen Wochen in Matrei in Osttirol zugetragen haben! Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, soll ein 39-jähriger Einheimischer geschlechtliche Handlungen an Pferden vorgenommen haben. Die Ermittlungen laufen.

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Furchtbare Szenen dürften sich Ende März und Anfang April in einem Reitstall in Matrei in Osttirol zugetragen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegenüber der „Krone“ bestätigt, soll sich dort ein 39-jähriger Einheimischer Zutritt zu den Reitställen verschafft haben und geschlechtliche Handlungen an Pferden vorgenommen haben.

„Die Pferde sind dabei unnötigen Qualen ausgesetzt gewesen“, erklärt Florian Oberhofer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Der Abschlussbericht der Polizei liege bereits vor.

Videos hielten Tat fest
Videoaufnahmen einer Überwachungskamera haben die scheußliche Tat aufgezeichnet. Die Betreiber des Stalls hätten aufgrund dieser Szenen den Fall zur Anzeige gebracht.

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Der mutmaßliche Täter zeigte sich geständig. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, ob Anklage beim Landesgericht Innsbruck erhoben wird.

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