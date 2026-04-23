Mann soll sich sexuell an Pferden vergangen haben

Furchtbare Szenen dürften sich Ende März und Anfang April in einem Reitstall in Matrei in Osttirol zugetragen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegenüber der „Krone“ bestätigt, soll sich dort ein 39-jähriger Einheimischer Zutritt zu den Reitställen verschafft haben und geschlechtliche Handlungen an Pferden vorgenommen haben.