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Verrücktes Märchen

4 Elfer pariert! Ersatzgoalie wird gefeierter Held

Fußball International
23.04.2026 14:16
Edoardo Motta wird nach Matchende als Held gefeiert.
Edoardo Motta wird nach Matchende als Held gefeiert.(Bild: EPA/MICHELE MARAVIGLIA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Abend für Lazio-Tormann Edoardo Motta! Der Ersatzgoalie wuchs im Cup-Halbfinale gegen Atalanta Bergamo über sich hinaus, hielt vier Elfmeter und wurde zum gefeierten Helden.

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Eigentlich war Edoardo Motta nur als Ersatzgoalie eingeplant. Doch im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Atalanta Bergamo musste der 21-Jährige für den verletzten Stammtorwart einspringen und lieferte eine Meisterleistung ab. Bereits in der regulären Spielzeit überzeugte der junge Italiener mit starken Paraden, ehe er im Elfmeterschießen zur absoluten Hauptfigur wurde.

Nach dem ersten Treffer von Giacomo Raspadori ließ Motta keinen einzigen weiteren Versuch mehr zu. Gegen Top-Spieler wie Scamacca, Zappacosta, Pašalić und De Ketelaere blieb er cool und parierte gleich vier Elfmeter. Die Folge? Einzug ins Cup-Finale!

Kurioses Elferschießen
Das Elfmeterschießen hatte es generell in sich: Nur drei von insgesamt neun Versuchen fanden den Weg ins Tor. Auch Lazio vergab zwei Elfer – am Ende stand ein verrücktes 2:1.

Edoardo Motta
Edoardo Motta(Bild: EPA/MICHELE MARAVIGLIA)

Emotionen pur nach Schlusspfiff
Nach dem Spiel brachen beim Matchwinner Motta alle Dämme: „Ich bin aufgeregt, das ist mir noch nie passiert. Diese Tränen widme ich allen, den Fans, jedem, der mich kennt... Danke.“

Edoardo Motta
Edoardo Motta(Bild: EPA/MICHELE MARAVIGLIA)

Wie er die Elfer gelesen hat? „Man sollte seine Geheimnisse besser für sich behalten“, grinste Motta.

Finale gegen Inter
Im Endspiel wartet für Lazio nun Inter Mailand (13. Mai). Auf ein erneutes Elferschießen hat Motta dabei aber keine große Lust: „Man hofft, es früher zu beenden, vielleicht mit einem Sieg. Aber wir werden bereit sein.“

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