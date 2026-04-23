4 Elfer pariert! Ersatzgoalie wird gefeierter Held

Eigentlich war Edoardo Motta nur als Ersatzgoalie eingeplant. Doch im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Atalanta Bergamo musste der 21-Jährige für den verletzten Stammtorwart einspringen und lieferte eine Meisterleistung ab. Bereits in der regulären Spielzeit überzeugte der junge Italiener mit starken Paraden, ehe er im Elfmeterschießen zur absoluten Hauptfigur wurde.