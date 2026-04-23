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Prinz Harry fordert Putin auf, „Krieg zu beenden“

Royals
23.04.2026 14:09
Harry wandte sich Berichten zufolge direkt an Wladimir Putin, den Angriffskrieg in der Ukraine ...
Harry wandte sich Berichten zufolge direkt an Wladimir Putin, den Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden.(Bild: AFP/GENYA SAVILOV)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinz Harry hat bei einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu einem sofortigen Ende des Kriegs aufgerufen. Der Herzog von Sussex trat beim Kyiv Security Forum auf und appellierte laut Medienberichten direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, „diesen Krieg zu beenden“ . 

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Zudem betonte er, dass die USA in der Unterstützung der Ukraine „Führung zeigen“ sollten.

Er wolle „die Menschen bei uns und im Rest der Welt daran erinnern, wogegen die Ukraine kämpft“, zitierte der britische Sender ITV den jüngsten Sohn von König Charles III. 

Prinz Harry (zweiter von links) spricht am Donnerstag, dem 23. April 2026, während einer ...
Prinz Harry (zweiter von links) spricht am Donnerstag, dem 23. April 2026, während einer Diskussion mit ukrainischen Kriegsveteranen auf dem Sicherheitsforum in Kiew(Bild: AP/Evgeniy Maloletka)

Während seiner zweitägigen Visite werde Harry unter anderem das Landminen-Räumprojekt Halo Trust besuchen, das bereits von seiner Mutter, Prinzessin Diana, unterstützt wurde.

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Harry ist schon mehrmals in die Ukraine gereist, um seine Unterstützung für Kiew anlässlich des seit über vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zu bekunden und verletzte Soldaten zu unterstützen. Prinz Harry diente selbst lange in der britischen Armee. 2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verletzte Soldaten und Veteranen.

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