Prinz Harry fordert Putin auf, „Krieg zu beenden“

Harry ist schon mehrmals in die Ukraine gereist, um seine Unterstützung für Kiew anlässlich des seit über vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zu bekunden und verletzte Soldaten zu unterstützen. Prinz Harry diente selbst lange in der britischen Armee. 2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verletzte Soldaten und Veteranen.