Diese Filme sind perfekt für einen Mädelsabend

„Hot Girl Summer“ steht für Lebensfreude, Selbstbewusstsein und den Mut, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Dieses Gefühl bringen auch die Filme im Video auf den Bildschirm: starke Frauen, große Träume, beste Freundinnen und jede Menge Sommer-Vibes für den perfekten Filmabend.