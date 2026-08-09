Haris Tabakovic: Der Bankkaufmann mit Torgarantie

Der Siegtreffer am Donnerstag gegen Pafos soll nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Salzburg hat mit Haris Tabakovic einen Spieler verpflichtet, der dem Klub wieder zu Titeln verhelfen soll – mit seiner Persönlichkeit in der Kabine, aber auch mit Toren am Rasen. Die „Krone“ begab sich auf die Spuren des 32-jährigen bosnischen WM-Teilnehmers und stieß auf besondere Geschichten.