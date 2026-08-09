Haris Tabakovic: Der Bankkaufmann mit Torgarantie

Heiratsantrag vor dem Schloss Schönbrunn in Wien, eine Ausbildung bei einem Geldinstitut und dazu Cevapcici-Liebhaber – die „Krone“ stellt Haris Tabakovic, den neuen Stürmer des ehemaligen Fußball-Bundesliga-Serienmeisters FC Red Bull Salzburg, näher vor.
Der Siegtreffer am Donnerstag gegen Pafos soll nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Salzburg hat mit Haris Tabakovic einen Spieler verpflichtet, der dem Klub wieder zu Titeln verhelfen soll – mit seiner Persönlichkeit in der Kabine, aber auch mit Toren am Rasen. Die „Krone“ begab sich auf die Spuren des 32-jährigen bosnischen WM-Teilnehmers und stieß auf besondere Geschichten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.