Minister plant noch strengere Regeln für E-Scooter

Die neuen E-Scooter-Regeln gelten jetzt seit drei Monaten. Gibt es schon eine erste Bilanz? Wurde schon abgestraft? Hat man viele aufgemotzte Scooter entdeckt?

Es wird viel kontrolliert. Ich selbst war bei der einen oder anderen Kontrolle auch mit dem Innenminister dabei. Das ist wichtig, weil ein Gesetz nur so gut ist, wie es auch überprüft wird. Daher ist es mir auch so ein Anliegen, dass konsequent seitens der Polizei kontrolliert wird. Wir wissen alle, dass es E-Scooter gibt, die jenseits der gesetzlichen Vorgaben unterwegs sind. Das muss massiv eingeschränkt werden. Es gibt wöchentlich mehrere Berichte von E-Scooter-Unfällen. Ich werde als Verkehrsminister gemeinsam mit dem Innenminister dafür Sorge treffen, dass dieses „Rowdytum“ eingedämmt wird. Ich glaube auch, und das ist mir wichtig, dass ich mit der StVO-Novelle einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht habe. Junge Menschen gehören geschützt. Deshalb ist es mir ein Anliegen, wiederholt darauf hinzuweisen: Es gibt die Helmpflicht bis zum 16. Lebensjahr, neue Vorgaben zur Ausstattung der E-Scooter und auch die Herabsetzung der Promillegrenze auf 0,5. Die Mobilität verändert sich, wir müssen daher auch unsere Verhaltensmuster anpassen. Ganz wichtig ist mir aber noch: Das Gesetz ist seit 1. Mai in Kraft. Ich habe mir vorgenommen, im Frühjahr 2027 eine erste Bilanz zu ziehen. Dann haben wir ein gutes Jahr an Erfahrung mit den neuen Regeln und können sagen, wie sie wirken und welche Ableitungen daraus zu treffen sind. Ich würde dann zur Diskussion stellen, die Helmpflicht bis zur Volljährigkeit, also bis 18 Jahre, auszuweiten.