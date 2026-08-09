Trotz Babler-Streit: „SPÖ wird in OÖ zulegen“

„Internen Diskurs führen wir intern“

Die „Krone“ erreichte Oberösterreichs Parteichef Martin Winkler im Urlaub. Dieser reagierte hörbar genervt: „Ich wusste gar nicht, dass der Landeshauptmann von Oberösterreich Hans Peter Doskozil heißt.“ Warum er sich nicht zur schlechten Lage der Bundespartei – laut Umfragen liegt man nur noch bei etwa 16 Prozent – äußert und sich von allen Problemen außerhalb von OÖ abgrenzt? „Ich konzentriere mich auf Oberösterreich und darauf, was ich hier besser machen kann. Internen Diskurs führen wir intern.“ Und weiter: „Diesen öffentlich zu führen, ist nicht mein Stil und wird es auch nicht werden.“