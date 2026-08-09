Frau in Wohnung erschossen: Waren es zwei Täter?

Der riesige Blutfleck am Boden scheint beinahe unwirklich; so, als würde er einfach nicht hierhergehören. In diese hübsche 70-Quadratmeter-Wohnung in Kottingbrunn. Mit den hellen Möbeln, den pastellfarbenen Rüschendecken und Zierpolstern am Sofa; den geschmackvollen Dekogegenständen auf Regalen. Den hübsch gerahmten Bildern an den Wänden.