Frau in Wohnung erschossen: Waren es zwei Täter?

Im Mai wurde eine junge Niederösterreicherin in ihrer Wohnung erschossen. Mutmaßlich von einem Steirer, den sie kurz davor per Internet kennengelernt hatte. Nun besteht der dringende Verdacht, dass noch ein weiterer Mann an dem grauenhaften Verbrechen beteiligt war.
Der riesige Blutfleck am Boden scheint beinahe unwirklich; so, als würde er einfach nicht hierhergehören. In diese hübsche 70-Quadratmeter-Wohnung in Kottingbrunn. Mit den hellen Möbeln, den pastellfarbenen Rüschendecken und Zierpolstern am Sofa; den geschmackvollen Dekogegenständen auf Regalen. Den hübsch gerahmten Bildern an den Wänden.
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