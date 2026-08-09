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Feuer in Norditalien

Waldbrände eskalieren! Autobahn A4 teils gesperrt

Ausland
09.08.2026 07:57
Seit Samstagnachmittag bekämpfen die italienischen Feuerwehren Waldbrände in Friaul. Betroffen ...
Seit Samstagnachmittag bekämpfen die italienischen Feuerwehren Waldbrände in Friaul. Betroffen ist etwa die SS14 zwischen Monfalcone und Duino.(Bild: Krone-Collage/X/Vigili del Fuoco)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Waldbrände haben sich in Friaul-Julisch Venetien, der norditalienischen Nachbarregion Kärntens, ausgebreitet. Seit Samstagnachmittag sind die Feuerwehren im Brandeinsatz. Die Flammen sorgen auch für zusätzliche Hindernisse im Reiseverkehr auf mehreren Straßen und der Autobahn A4.

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Die Brände stellen die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen: Nachdem zunächst drei neue Brandherde in den Bergen gemeldet wurden, kamen im Laufe des Tages weitere Feuer hinzu. Besonders angespannt war die Lage am Karst zwischen Monfalcone und Duino.

Löschhubschrauber im Einsatz
Feuerwehrmannschaften aus Monfalcone und Triest rückten mit Tanklöschfahrzeugen an. Zusätzlich wurde der Löschhubschrauber „Drago“ der Feuerwehr aus Venedig angefordert. Auch am Monte Nero bei Tarvis waren Forstkräfte sowie freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. Sie bekämpften dort einen weiteren Waldbrand. Ein weiteres Feuer brach im Ortsteil Selz der Gemeinde Ronchi dei Legionari aus.

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Zwei Spuren auf A4 gesperrt
Die Brände wirkten sich auch negativ auf den Verkehr aus. Um den Einsatzkräften freie Zufahrtswege zu ermöglichen, wurden am Autobahnknoten Lisert an der A4 (Venedig-Triest) ab dem späten Samstagnachmittag zwei Fahrspuren gesperrt. Auch auf der Autobahn selbst kam es zu Einschränkungen. In Richtung Redipuglia wurde eine Fahrspur gesperrt, in der Gegenrichtung eine Überholspur. Zudem wurden die Autobahnauffahrten Redipuglia und Villesse in Richtung Triest vorübergehend geschlossen. Für den starken Reiseverkehr am Wochenende bedeutete dies zusätzliche Behinderungen.

Brand in Lignano
Weitere Einsatzkräfte wurden in der bei österreichischen Touristen beliebten Badeortschaft Lignano Sabbiadoro gefordert. Dort meldete der Zivilschutz einen Waldbrand im Übergangsbereich zwischen Vegetation und bebautem Gebiet. Feuerwehr und kommunaler Zivilschutz rückten aus.

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