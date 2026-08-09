Statement! FIFA wittert Kampagne gegen Infantino

„Entschlossener denn je“

Der Weltverband allerdings verteidigt Infantino, so heißt es in der Stellungnahme der FIFA etwa: „Der Präsident wurde (...) gewählt und übt sein Amt weiterhin auf Grundlage des Mandats aus.“ Infantino habe zu bedeutenden Veränderungen im Fußball beigetragen, während zunehmend deutlich werde, „dass einige Akteure gemeinsam und fortlaufend versuchen, die FIFA und ihren Präsidenten zu untergraben“. Tatsachen seien verdreht und Falschinformationen gestreut worden, die FIFA sei dennoch entschlossener denn je, die Mission, den Fußball wirklich global zu machen, zu erfüllen.