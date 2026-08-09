Fake-Hochzeit! Ronaldo hat alle getäuscht

Die Kathedrale in Funchal war gesperrt, dazu mehrere Etagen und die Dach-Terrasse im Luxus-Hotel Savoy-Palace. Seine Mutter und Schwester wurden ebenso auf der Insel Madeira gesichtet. Alles deutete gestern darauf hin, dass sich der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine Georgina das Ja-Wort geben.