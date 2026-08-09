Fake-Hochzeit! Ronaldo hat alle getäuscht

Menschenmassen hatten sich in Madeiras Hauptstadt Funchal versammelt, um einen Blick auf das Hochzeitspaar zu erhaschen – doch von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez fehlte jede Spur ...
Die Kathedrale in Funchal war gesperrt, dazu mehrere Etagen und die Dach-Terrasse im Luxus-Hotel Savoy-Palace. Seine Mutter und Schwester wurden ebenso auf der Insel Madeira gesichtet. Alles deutete gestern darauf hin, dass sich der portugiesische Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine Georgina das Ja-Wort geben.
Was sich als riesiges Täuschungsmanöver erweisen sollte, die Rollos bei Ronaldos Anwesen waren heruntergelassen. Damit geht das Rätselraten über eine mögliche Hochzeit des Paares, das seit August 2025 verlobt ist, weiter.
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