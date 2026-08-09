Neue Euro-Geldscheine: Wir dürfen mitentscheiden

Zum ersten Mal seit der Einführung des Euro-Bargelds 2002 steht eine grundlegende Neugestaltung der Banknoten bevor. Welche Scheine künftig durch Geldbörsen und Kassen wandern, ist noch offen. Denn bei der Auswahl dürfen auch die Menschen in Europa mitreden.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat dieser Tage zehn Designvorschläge jeweils für jeden Betrag präsentiert (wir zeigen hier alle Entwürfe für den 100-Euro-Schein). Sie lädt nun die Menschen in ganz Europa ein, mitzureden.
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