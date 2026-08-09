Die große Kunst, richtig witzig zu sein

„Krone“: Was bedarf es, um ein Stand-up-Comedian zu werden, um überhaupt eine Chance in dem Bereich zu haben?

Hauke van Göns: Prinzipiell kann jeder Mensch witzig sein. Ein paar haben es einfach ein bisschen leichter, weil sie „Funny Bones“ haben, auf gut Deutsch eine natürliche Begabung. Jemand, der automatisch witzig ist, ohne dass er darüber nachdenken muss. Das nennen wir Funny Bones. Das kann ich dir nicht beibringen. Das Handwerk aber schon, also dass man weiß, wie ein Witz funktioniert und wie man ihn anwendet. Was nicht bedeutet, dass jemand, der Funny Bones hat, auch immer witzig ist. Auch daran muss man arbeiten.