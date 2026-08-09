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„Lucky Punch Club“

Die große Kunst, richtig witzig zu sein

Kultur
09.08.2026 07:00
Der deutsche Comedian Hauke van Göns ist Gastgeber („Host“) im Wiener Comedy-Club „Lucky Punch“.
Der deutsche Comedian Hauke van Göns ist Gastgeber („Host“) im Wiener Comedy-Club „Lucky Punch“.(Bild: Katharina Schiffl)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Der vom bayerischen Kabarettisten Michael Mittermeier in Wien eröffnete „Lucky Punch Comedy Club“ hat sich in kürzester Zeit zum Hotspot der jungen Kabarettszene gemausert. Hier werden auch Workshops für all jene angeboten, die selbst auf die Stand-Up-Comedybühne wollen. Was es dazu braucht, erzählt der deutsche Comedian und „Lucky Punch Club“-Host Hauke van Göns im „Krone“-Gespräch.

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„Krone“: Was bedarf es, um ein Stand-up-Comedian zu werden, um überhaupt eine Chance in dem Bereich zu haben?
Hauke van Göns: Prinzipiell kann jeder Mensch witzig sein. Ein paar haben es einfach ein bisschen leichter, weil sie „Funny Bones“ haben, auf gut Deutsch eine natürliche Begabung. Jemand, der automatisch witzig ist, ohne dass er darüber nachdenken muss. Das nennen wir Funny Bones. Das kann ich dir nicht beibringen. Das Handwerk aber schon, also dass man weiß, wie ein Witz funktioniert und wie man ihn anwendet. Was nicht bedeutet, dass jemand, der Funny Bones hat, auch immer witzig ist. Auch daran muss man arbeiten.

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