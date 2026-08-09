Gegen Salzburg mauern? Für den WAC keine Option

Ein 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Austria Wien, in der eigenen Lavanttal-Arena seit neun Spielen unbesiegt, zudem eine tolle Bilanz gegen Salzburg. Der WAC geht am Sonntag mit breiter Brust ins Heimspiel gegen die Bullen. „Wir werden aggressiver zur Sache gehen als ihre bisherigen Gegner“, kündigt Trainer Thomas Silberberger an.